Kuukausiliite

Ikuinen ongelma

Miksi niitä on niin paljon? Ja mitä niille pitäisi tehdä?

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2018 Kaadan lattialle kuusi suurta muovipussillista jätteitä. Niistä syntyy iso, ruma läjä. Tässä ovat muovijätteet, jotka on tuotettu meillä kotona kuukauden aikana. Meitä on neljä ihmistä ja kaksi kissaa.