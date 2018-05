Donald Trump ei ole päässyt median suosioon, mutta yhdessä asiassa hän on onnistunut – ja siitä ovat todisteena nämä sata kansikuvaa

Kuukausiliite

Donald Trump ei ole päässyt median suosioon, mutta yhdessä asiassa hän on onnistunut – ja siitä ovat todisteen

on ollut Yhdysvaltain presidenttinä kohta 500 päivää.Sinä aikana presidentti on tehnyt monia asioita, mutta median suo­sioon hän ei ole onnistunut pääsemään.Trumpin innoittamia kansikuvia on nähty lukuisissa eri puolilla maailmaa ilmestyvissä lehdissä. Kuukausiliite kokosi niistä sata tähän juttuun.Donald Trump ei ehkä ole ollut kovin arvostettu valtionpäämies, mutta yhdessä asiassa hän on onnistunut. Jo nyt voi sanoa, että Trump on ollut visuaalisesti inspiroiva presidentti. Erityisesti kansikuvien tekijöitä on innoittanut Trumpin hiukset. Suosittuja ovat olleet myös viittaukset räjähdyksiin, natseihin ja Ku Klux Klaniin.