Kuukausiliite

10. toukokuuta: Koulutyttö Sylvi-Kyllikki Sinervo etsii töitä mutta saa huomata, että ”punikkeja” karsastetaan

Perjantai 10. toukokuuta 1918

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen miet­tinyt, mistä saisin rohkeutta mennä Ilmari Jää­maan luo. Ojentaisin hänelle käteni ja kysyisin, uskaltaako hän tarttua siihen, uskaltai­siko hän tervehtiä sellaista rikollista kuin minä. Hän huomaisi heti, että “maailman on ollut Sinervolle hiukan tylynlainen”, niinhän hän kerran sanoin jonkin asian yhteydessä. - - Mutta entäs, jos hän ei olisikaan minulle ystäväl­linen. Jos hänkin puhuisi isänmaan kavaltajista ja puna­ryssistä, niin sydämeni murtuisi.”

Porvarien

Helsinkiläinen

”Elämä rauta­tieasemilla on vielä sodan­aikaista. Ei ole vielä mitään tarjoilua. Kouvolassa on ravintola muutettu sairaalaksi. Sotilas­junia tulee vastaamme, toisia seisoo asemilla, missä sotamiehiä, omia talon­poikiamme, kulkee toime­liaina edes takaisin. Monta kesken­kasvuista, jopa poikas­takin näkee niiden joukossa. Tapaan monta tuttavaa sotilas­pukimissa.”

Turussa

”Tänään illalla kello 6 olemme siis olleet kih­loissa kolme kuukautta. Mikä suloinen tunne täyttää sydä­meni, kun ajattelen niitä hetkiä, jolloin teimme ikuisen liiton keske­nämme. Monta kovaa ja katkeraa hetkeä olemme saaneet kokea. Siksipä uskonkin, että tule­vaisuus on meille hellempi, kärsi­mykset taukoavat.”