Toukokuu oli paha ja kesäkuu jo hirvittävä, mutta heinäkuussa helvetti repesi – Suomenlinnassa tapahtui karmaisevia asioita kesällä 1918

Kuukausiliite

Kuoleman saari

Tällaista juhannusta Taavi Tainio tuskin osasi odottaa. On keskikesä, ja hän on viettänyt jo kuukauden päivät saaressa Helsingin eteläpuolella. Maisemissa ei ole valittamista, mutta kaikessa muussa on: Tainio on Isosaarella vankina.