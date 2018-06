Riisuminen-elokuvan ja Blondi tuli taloon -tv-sarjan Eeva Eloranta jätti näyttelemisen ja muutti päähänpistosta maalle

Kuukausiliite

Riisuminen-elokuvan ja Blondi tuli taloon -tv-sarjan Eeva Eloranta jätti näyttelemisen ja muutti päähänpistost

Vuonna

Blondi tuli taloon

Ennen suosikkisarjaa

Vaikka Eloranta

Eeva Eloranta-Lappalainen, https://www.hs.fi/haku/?query=eeva+eloranta-lappalainen, 63, on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja ja ääninäyttelijä. Eloranta on saanut kaksi Jussi-palkintoa, elokuvista Yö meren rannalla (1981) ja Palava enkeli (1984). Lisäksi hänet on nähty muun muassa tv-sarjoissa Rauta-aika, Vihreän kullan maa, Lentsu ja Blondi tuli taloon.