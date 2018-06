Kuukausiliite

Kirjailija Miki Liukkonen parani syömishäiriöstä – ”Painoin pahimmillaan 52 kiloa”

”Kirjoittaminen on fyysisestä olemuksesta irtaantumista. Uppoudun työhön niin syvästi, että saatan havahtua todellisuuteen vasta monen tunnin päästä aloittamisesta. Mitä syvemmällä olen, sitä rankempi on sen tajuaminen, että olen lihaa ja verta. Huimaa, selkä on kipeä ja niskat ovat jumissa. Käsikin väsyy, koska kirjoitan kaiken ensin paperille tikkukirjaimilla. Minun pitäisi välillä nousta ja pyöritellä hartioita, mutta en muista. Pitkän työpäivän jälkeen makaan usein lattialla ja tuijotan kattoon. Silmät rauhoittuvat valkoista katsomalla.



Olen terveempi ja virkeämpi kuin ennen, mikä johtuu varmaan paljolti siitä, että olen ollut pari vuotta vegaani. Syön kasviksia sen sijaan, että eläisin nuudeleilla. Ryhdyin vegaaniksi eettisistä syistä. Eläinten kärsimys koskettaa syvästi.



Olen kärsinyt lapsesta asti ahdistuksesta. Nuorempana minulla oli syömishäiriö. Painoin pahimmillaan 52 kiloa. Olen 182 senttiä pitkä. Iän myötä ja terapian avulla olen oppinut hallitsemaan ahdistusta. Minulle on tarjottu lääkkeitäkin, mutta en halua käyttää niitä. Niistä tulee vähän liian rento ja mukava olo, mikä häiritsisi työtäni. Tarvitsen kaiken energian kirjoittamiseen, myös negatiivisen.”