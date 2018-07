Kuukausiliite

Pilvi Torsti, 42-vuotias kansanedustaja

”Olin lapsena pitkä ja pelasin koripalloa. 11-vuotiaana kasvuni jostain syystä lakkasi. Paikkani luokkakuvissa alkoi siirtyä takarivistä eteen, koripallossa sentteristä takamieheksi. Olen nyt yhtä pitkä kuin 11-vuotiaana, 159,5 senttiä. Koripalloa pelaan yhä.



Pidän ruumiissani tavasta, jolla katseeni liikkuu. Toivon, että silmäni ovat aina läsnä. Tapaan paljon ihmisiä, eikä voi olla tilannetta, että olen toisten kanssa, mutta en läsnä. Uskon, että ihminen hakee itseään toisten silmistä ja toivoo saavansa hymyä ja iloa esiin.



Kun on ensimmäistä kertaa ehdokkaana vaaleissa, tuntuu todella oudolta jakaa ihmisille omaa kuvaansa. Olen kysynyt ensimmäisissä vaaleissa ja myöhemminkin, eikö tätä voisi tehdä toisin. Kaikki vakuuttivat, ettei ainakaan kannata ottaa riskiä kokeilemalla. Esillä olo pitää tässä ammatissa kestää ja oppia katsomaan itseään ulkopuolisin silmin.



Peppi Pitkätossu on sanonut, että jos on tavattoman vahva, pitää olla myös tavattoman kiltti. Ruumiini on hyvin jaksava ja kykenee tarvittaessa venymään. Olen lapsesta asti myös pärjännyt vähällä unella. Koska minulle on annettu paljon voimia ja ylimääräistä aikaa, koen velvollisuudekseni käyttää sitä yhteiseksi hyväksi.”