Kuukausiliite

Kultaranta-keskustelut: ”Abbabbabbab väyväyväy”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyl mää ny vähä ärtynyt ole. Juur ku olis kesäloma ja voitais hitsautua yhteen perheen, niin hän joutus keskel maailmapolitiika polttopistet. Nyt kaik Yhdysvaltai ja Venäjä ulkoministeriöide ja turvallisuuselinte edustajat haluaa lakkaamat keskustel häne kanssaan.Tulee miäle muistoi viime vuode keväält, silt päivält, kun Aaro ilmoitti tulostans.Kaksi viivaa / kaksi elämää / samansuuntaista / eivät maailmassa voi kohdata / mutta uudessa universumissa / syntyy uusi aikakausi / minun sisälläni, sinusta / ja sen ajanlasku on jo alkanutMutta mää en ollut vielä ehtinyt kertoa uutist Saulil, kun hän tuliki toimittama mulle oma asians. Hän oli juur keksiny, ettei hän ryhdykkä kokoomukse ehdokkaaks vaan hän onki mieluummi kansaliikkee ehdokas. Hän kysy, mitä mää tykkä siit ideast.Mää sanoi, että kyllä mää siit ideast tykkä, mutta mitäs sää tykkäät siit ideast, että meil on kohta piäni vauveli.Mutta ei hän kuunnellu mua lainkka, vaan hehkuttas vaan, että hänest tuleeki sitte oikke koko kansa presidentti.Kyl hän sitte ymmärs, mitä mää puhu, kun mää ryntäsi huoneest ja heittäydyi olohuonee soffal nyyhkyttämä häne välinpitämättömyytens murtamana. Sit hän vasta ikään ko heräs.Mutta kyl hän hyvä isä on. Lempeempää saa hakke. Hän sanos, että hän odotteli jo eläkepäivi, mutta hänel alkoki ruuhkavuodet.Siks mää kevääl kysyinki hänelt, että miks sää järjestät taas näit Kultaranta-keskusteluit meiä mökil. Että mää haluisi, että oltas kolmeepekkaa ja esiteltäis yhdes Aarol Kultaranna kauniit istutuksi ja Suame ainutlaatust luantto.Päivää, muurahainen, hauska tavata!/ Ja sinä, sudenkorento, ja sinä sirkka! / Puhun teille nyt, tänä kesänä, tänään / Sillä yhtä lyhyt kuin on teidän päivänne / On se hetki, jolloin minun sanani elävätKun viimesetki vieraat oli lähteneet Kultaranta-keskusteluist, mää kannoi Aaron työhuaneese Sauli tykö. Mää sanoin, että nyt tää vauva pitää sul toiselaissi Kultaranta-keskustelui. Ja vauva sanos isällens abbabbabbab ja väyväyväy, ja Sauli vastas hänelle abbabbabbab ja väyväyväy.Mut yhäki Saulil on paljo töit, kauhesta papereit, joihi häne pitää perehtyä.Minä kysyn teiltä: mitä teidän politiikkanne on? / Kuolleita sanoa muistioissanne, selvityksissänne, taustapapereissanne/ lukuja excel-taulukoissanne/ joiden sarrakkeita sormenne seuraa / Mutta sormeenne tarttuvat pienet sormet / ja pyytävät: suojele minua / Sitä, hyvät herrat, on politiikkaTual Sauli nyt harjottele peili edes maailma valtiaide kohtaamist. Hän ottaa tuimii ilmeit ja sanoo peilil Welcome to Finland, ojenta kättä ja kädes hänel on omena, jonka hän puristaa rikki. Hän sanoo, että hän aikko kätelles hiukka psyykata Trumpi ja Puutini. Sen vuaks piti käydä ostamas Tuulensuunkadu Prismast kymmene kiloo omenoit.kuukautinen@hs.fi