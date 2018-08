Jos haluat rikastua, lähde Pohjois-Siperiaan etsimään mammutin luita – niitä on säilynyt ikiroudassa paljon ja kiinalaiset maksavat niistä muhkeasti

Kuukausiliite

Mammutin luut ovat Pohjois-Siperian ikiroudan aarre

Vene lipuu hämyisessä kesäyössä pitkin tulvivaa jokea kaukana Pohjois-Siperiassa. Joenmutkan korkea rantatöyräs on eroosion vaikutuksesta romahtanut, ja siitä on paljastunut ikiroudan jääsuoni, joka sulaa. Tällainen rantapenger – venäjäksi jar – on kuulemma juuri otollinen paikka.