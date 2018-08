Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen kutsuu kaikkia mukaan Windows Hampaiden harjaukseen!

Aloita Windows Hampaiden harjaus menemällä Ohjauspaneelin kohtaan Toiminteet ­→ Omat toiminteet → Päivittäistoiminteet. Päivittäistoiminteiden alta au­keaa pudotusvalikko, jossa on vaihtoehdot Taloudenhallinta / Päivittäishankinnat / Pukeutuminen / Työ / Ravitsemus / Hygienia. Hampaiden harjaus löytyy kohdasta Pukeutuminen. Valitse sieltä Yöasut. Sen alta aukeaa pudotusvalikko Muut iltatoimet. Klikkaa auki Ilta- ja aamupesu ja valitse sieltä Hampaiden harjaus. Valitse päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat hampaat harjata. Jos haluat harjata hampaat nyt, valitse ensin vuosi, sitten päivämäärä ja sitten kellonaika, joka nyt on. Aloita Windows Hampaiden harjaus valitsemalla Lopeta toiminnot ­→ Lopeta kaikki toiminnot → Lopeta Hampaiden harjaus ja valitse sieltä Aloita Hampaiden harjaus. Jos Windows Hampaiden harjaus harjaa ylähampaita mutta ei alahampaita, ilmestyy näkyviin virheilmoitus Windows ei voi määrittää kaikkia laitteen käyttämiä resursseja. Määritä laitteelle lisäresursseja napsauttamalla Resurssit-välilehteä. Avaa sieltä kohta Toiminneresurssit ­ ja seuraa polkua → Omat toiminneresurssit → Pukeutumisresurssit → Yöasuresurssit → Ilta- ja aamu­pesuresurssit → Hampaiden harjausresurssit ja klikkaa auki Lisä­resurssit. Valitse sieltä Hammaskartat / Kaikki hammaskartat / Omat Hammaskartat ja sieltä alavalikko Alahampaat. Merkitse siellä ruksi niiden alahampaiden kohdalle, jotka haluat pestä ja avaa alavalikko Hampaiden hoito. Valitse vaihtoehdoista Hampaan poisto / Hampaan poraus / Hampaan paikkaus / Hampaan pesu kohta Hampaan pesu. Paina sitten OK. Jos saat virheilmoituksen Lsass.exe-sovellusvirhe C:\win\system 32\Lsass.exe. Käsky osoitteessa ”0x77f52322” viittasi muistiin osoitteessa ”0xFFFFFFF8” Muisti ei voi olla read, sinun pitää käynnistää laite uudestaan kohdasta Älä käynnistä laitetta, valita sieltä Pysäytä laite ja sieltä Älä pysäytä laitetta ja laite käynnistyy uudelleen. Jos Windows Hampaiden Harjaus alkaa harjata peräaukkoasi, mene Ohjauspaneelin kohtaan Muut laitteet → Ruumiit → Oma ruumis. Avaa alavalikko Ruumiin osat, sieltä kohta Ontelot ja ruksaa sieltä Suu. Jos et halua, että Windows Hampaiden harjaus pesee myös peräaukkosi, ota ruksi pois kohdasta Perä­aukot → Oma peräaukko. Lopeta Windows Hampaiden harjaus menemällä Käynnistä valikon valintaikkunaan Käynnistä hampaiden harjaus ja valitse sieltä Älä lopeta hampaiden harjausta ja sieltä Lopeta hampaiden harjaus.



Jos et halua käyttää Windows Hampaiden harjausta, voit myös mennä kauppaan, valita sieltä hammasharjahyllyn ja ostaa hammasharjan.

kuukautinen@hs.fi