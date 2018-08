Aarnilaakso, Kalmaniemi, Lapinsusi, Riitasointu, Valonkantaja – nyt on muotia keksiä itselleen sukunimi, jota ei ole kenelläkään muulla – ja mitä komeampi uusi nimi on, sitä parempi

Kuukausiliite

Keksi itsellesi uusi sukunimi – ja mitä komeampi se on, sitä parempi

Nimilaki, 1. §: Jokaisella tulee olla sukunimi ja etunimi. Henkilö, jolla ei ole sukunimeä, on velvollinen sen ottamaan. Joten jokaisella suomalaisella on sukunimi. Nykyisin. Sukunimi sellaisena kuin me sen ajattelemme oli yksi 1800-luvun lopun uudistuksista.