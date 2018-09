Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen näkee tv:n elokuvatarjonnan ongelmallisena

PEKKA JA PÄTKÄ LUMIMIEHEN JÄLJILLÄ

NALLE PUHIN ELOKUVA

SOUND OF MUSIC

RUNOILIJA JA MUUSA

TUNTEMATON SOTILAS

KUNINKAAN PUHE

CASABLANCA

MUUMIEN TAIKATALVI

(1954)Pekka Puupää -sarja oli aikoinaan suosittu – ilmeisesti yleisö hyväksyi tuolloin sarjan kuvottavat asenteet. Etnisten savolaisten murteen omiminen Puupää-hahmolle on ongelmallista. Justiinan kääriminen mattoon muka lumimiehenä on jo yksiselittäisesti väärin.(2011)Aikaisempien Puh-elokuvien tapaan Disneyn uusi versio sortuu laiskaan antropomorfismiin. Tikru kuvataan iloisesti pomppivana lapsihahmona, vaikka tiikeri on todellisuudessa vakavasti uhanalainen laji.(1965)Tympeän sokerinen lauluelokuva sijoittuu Hitlerin uhkaamaan Itävaltaan. Näkökulma on yläluokkalaisen perheen, joka ei tunnista etuoikeuksiaan. Natsien varsinaisten uhrien ääni jää kuulematta, kun kerronta keskittyy lastenhoitajan vetämiin laululeikkeihin.(1978)Maaliskuussa kuolleen Jaakko Pakkasvirran elokuvassa upea runoilija L. Onerva jää alisteiseksi Eino Leinolle, joka on taas yksi alkoholisoitunut miesnero. Elokuvan esittäminen juuri nyt on kuitenkin vielä masentavampaa siksi, että apulaisohjaajana toimi 30-vuotias Lauri Törhönen.(1956)Jo valmistumisaikanaan tarpeeton elokuva tyytyy kunnianhimottomasti toistamaan Väinö Linnan romaanin asetelmia. Katsojan kannalta on häiritsevää, ettei liittolaissuhdetta natsien kanssa problematisoida. Edvin Laineen heikoimpia töitä.(2010)Joskus väärin änkytykseksi kutsuttu dysfemia on osa puheen sujuvuuden häiriöiden kirjon monimuotoisuutta, minkä käsittely on elokuvissa jäänyt valitettavan vähäiseksi. Kuninkaan puhe käsittelee Englannin kuninkaan George VI:n dysfemiaa ja sen hoitoa. Tärkeä elokuva kohoaa lopussa myös vastustamaan natseja.(1942)Eurooppa-keskeinen pakolaiskuvaus on auttamattoman vanhentunut. Sitä ei peitä edes kerronnan keskiöön nouseva kolmiodraama, jonka osapuolet ovat tunkkaisesti kaikki heteroja. Marokkolaisten etnisyyksien kirjo kuvataan stereotyyppisesti, vaikka juuri niiden avaaminen olisi voinut olla mielenkiintoista.(2017)Elokuva ei pysty häivyttämään sitä, että muumit ovat taloudellisesti etuoikeutettu ydinperhe, jolla on talo ja runsaasti vapaa-aikaa. Muumiperhe on valkoinen, mitä tässä versiossa on pyritty häivyttämään sävyttämällä Muumipappa ja Muumimamma tummemmiksi. Muumipapan patriarkaalisen hahmon toksinen maskuliinisuus naamiodaan harmittomaksi seikkailunhaluksi. Natsien hirmuteot sivuutetaan täysin.kuukautinen@hs.fi