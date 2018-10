”Poliisikeikkahan siitä tuli”, kun Markus lopetti adhd-lääkityksen – HS tutustui Outamon pahamaineiseen lastenkotiin, ja tällaista on sen arki

Kuukausiliite

Lastenkoti on huostaan otettujen lasten koti Outamon lastenkoti perustettiin yli sata vuotta sitten pahatapaisten lasten kasvatuslaitokseksi. Sen nykyiset asukkaat ovat kaikki huostaan otettuja. Päivä alkaa hyvin, jos edes puolet suostuu lähtemään kouluun.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy paikan kauneuteen. Hiekkatie puikkelehtii keskellä maalaismaisemaa, joka on elokuun lopussa täynnä omenoiden ja päärynöiden kirpeää tuoksua. Kukkulan laella on vähän rapistunut kartanomainen päätalo. Se on Outamon lastenkodin hallintorakennus.