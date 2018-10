Kuukausiliite

Elokuva­ohjaaja Tuukka Temonen avaa sielunsa ja paljastaa ruumiinsa Kuukausi­liitteen juttu­sarjassa: ”Rock­el

”Olen M-kokoa. Suonet kulkevat ruumiissani tosi pinnassa, mikä saa minut näyttämään bodatulta, vaikka en ole mikään atleetti. Koen kyllä olevani liikunnallinen. Asumme maatilalla, ja siellä on pakko tehdä paljon fyysistä työtä ja kävellä. Toisaalta joudun myös istumaan autossa paljon.



Pidän käsistäni, joista näkee, että niillä on tehty jotain. Toisaalta ne ovat aina likaiset.



Nuorena Heinolassa poikien lajivaihtoehdot olivat jääkiekko ja jalkapallo. En tuntenut vetoa kumpaankaan. Ryhdyin skeittaamaan, mikä silloin oli aika uusi laji. Muita harrastajia oli sen verran, että syntyi porukka, joka on säilynyt osittain tähän päivään asti. Olen skeitannut nyt 30 vuotta. Harrastus näkyy ennen kaikkea säärissä, joissa tuntee sahalaidan. Lauta osuu usein jalkoihin ja tekee koloja luuhun. Viime vuonna meni kaatuessa muutama kylkiluu poikki.



Rockelämästä ei ole jäänyt ruumiiseeni mitään merkkejä. Ei ole tatuointeja, eikä lävistyksiä enää teini-iän jälkeen. En myöskään juonut alkoholia. Streittiin linjaan oli käytännön syitä, mutta myös henkisiä. Juominen tuntui menettäneen merkityksensä, kun täytti 18 ja siitä tuli sallittua. En enää kiinnostunut siitä.”