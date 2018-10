Isän kanssa – Kuukausiliitteen reportaasissa päänsä satuttanut Arto Paasilinna lähtee poikansa kanssa kesämökille

Kuukausiliite

Isän kanssa mökillä

Poika

Arto Paasilinna

”Onneksi tuli hyvä sää”, Arto Paasilinna sanoo lähtiessä.

Lauantaina,

Isä oli lyönyt päänsä. Iso osa aivoista oli tuhoutunut.

Mökin seinällä

Katsottavaa

Pitkospuutkin

Paasilinnaa on käännetty 48 kielelle, viimeksi thaiksi.

”Ihanaa

Aterian päälle