”Joku kysyi, onko tämä teos keskeneräinen? Ei todellakaan ole” – katso neljä Helene Schjerfbeckin rakastettua teosta ammattilaisen silmin

Kuukausiliite

”Joku kysyi, onko tämä teos keskeneräinen? Ei todellakaan ole” – katso neljä Helene Schjerfbeckin rakastettua

Teos 1: Toipilas (1888)

Toipilas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teos 2: Punaiset omenat (1915)

”Asetelmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teos 3: Eydtkuhnenin tyttö II (1927)

Helene

Teos 4: Punatäpläinen omakuva (1944)

Helene

http://www.hs.fi/teema