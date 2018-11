Neuvostoliiton paras kauppa oli Helsingissä – Stockmann myi silinterihattuja ja vaippoja Moskovan diplomaateille ja muille etuoikeutetuille

Kuukausiliite

Neuvostoliiton paras kauppa oli Helsingissä – Stockmann myi silinterihattuja ja vaippoja Moskovan diplomaateil

Diplomaattien

Asiakasryhmä

Vuonna 1989

elämä ei ollut ylellistä Neuvostoliiton aikaan Moskovassa.Punaisen torin laidalta löytyi toki Gum-tavaratalo, mutta sen valikoima oli rajallinen. Harmaan talvitakin vaihtoehto oli toinen harmaa talvitakki. Gum oli kuitenkin neuvostohallinnon näyteikkuna, jonka avulla se todisteli, ettei maassa ollut tavarasta pulaa.Indonesian Moskovan-suurlähettiläs haaveili värikkäämmästä talvitakista ja päätti ottaa yhteyttä naapurimaan pääkaupunkiin eli Helsinkiin. Yhteydenotto ohjautui Stockmannille, joka lupasi toimittaa diplomaatille takin.Stockmannilla järkeiltiin, että ehkäpä muillakin Moskovassa asuvilla ulkomaalaisilla voisi olla tarvetta talvitakeille ja muulle länsimaiselle tavaralle. Niinpä se perusti 1950-luvun alussa diplomaattien tarpeisiin kuriiripalvelun.Vientipalvelusta tulikin menestys, ainakin pr-mielessä. Tarinan mukaan jotkut luulivat, että Suomen pääkaupungin nimi on Stockmann – niin paljon Stockan paketteja tulvi 1950- ja 1960-luvuilla Moskovaan.oli toki pieni. Moskovassa oli 1960-luvun alussa muutaman tuhannen hengen länsimainen siirtokunta: diplomaatteja, toimittajia ja liikemiehiä, joilla oli verovapaat tulot länsivaluutassa mutta ei oikein ostettavaa.Stockmann toimittikin heille käytännössä mitä vain. Suurlähettiläälle uuden frakin ja silinterin. Lähetystön juhlapöytään kukat ja kanapeet. Revontulivoileipiä lakkahyytelön kera, poronpaistisiivuja pikkelssillä höystettynä ja mesimarjajäätelöä. Vaippoja, kuulakärki­kyniä, leikkikaluja, makeisia, hajuvesiä, hyönteismyrkkyä ja pehmeää wc-paperia.Vuonna 1960 Stockmann toimitti ulkomaille 12 000 pakettia, joista valtaosa Moskovaan.Erityisenä valttina oli Stockmannin hyvä palvelu. Jos diplomaatin rouva tarvitsi uuden juhlapuvun illallisille, vientipalvelusta pystyttiin varmistamaan, ettei kellään muulla illallisvieraalla ole samanlaista. Tilasivathan muutkin vieraat iltapukunsa samasta paikasta.Neuvostoliiton diplomaattimarkkinoille pyrkivät myös tanskalaiset kilpailijat, mutta siitä ei tullut mitään. Stockmannin maantieteellinen sijainti oli ylivertainen. Helsingin ja Moskovan välisen junan konduktöörinosaston perään kiinnitettiin Stockmannin oma vaunu, jossa paketit kulkivat kätevästi tilaajalleen. Stockmann pystyikin toimittamaan tuotteet Moskovaan parissa päivässä tilauksesta – etenkin kun sillä oli hyvät rutiinit tullikaavakkeiden täyttämisessä.Käytännössä Stockmannin vientipalvelu toimi siten, että tavaratalon toimitiloissa oli eristetty puhelinkoppi, jossa tilaukset vastaanotettiin. Koppia ei eristetty tietoturvan vuoksi, vaan siksi, että puhelinyhteyksien kuuluvuus Moskovaan oli niin heikko. Langoilla kuuntelivat yleensä myös neuvostoviranomaiset.Moskovassa sijaitsevien suurlähetystöjen slangissa tämä Stockan puhelinnumero tunnettiin ”kuumana linjana”.Amerikkalainen Newsweek-lehti kirjoitti vuonna 1965 Stockmannin vientipalvelusta otsikolla From Finland to Russia with love.Vientipalvelu vei tavaraa toki myös muualle. Eräälle amerikkalaiselle tilaajalle se toimitti sata kiloa aitoja suomalaisia kiuaskiviä.Stockmann perusti ensimmäisen myymälänsä Moskovaan. Smolenskajan tavaratalon se avasi Moskovaan vuonna 1998.Värikkäiden vaiheiden jälkeen Stockmann myi vuonna 2015 kaikki seitsemän tavara­taloaan Venäjällä. Ne olivat raskaasti tappiollisia.Muutama viikko sitten lokakuun puolivälissä Stockmann kertoi myyvänsä myös Nevsky Centre -kauppakeskuksensa Pietarissa.Tavaratalot toimivat edelleen Venäjällä Stockmann-nimellä, mutta eivät ole enää Stockan omistuksessa.Verkkokauppa on rokottanut rajusti tavarataloja kaikkialla maailmassa, niin myös Stockmannia, joka on velkaantunut ja joutunut myymään ja karsimaan toimintojaan.Viime vuonna Stockmann-konsernin liikevaihto oli runsaat miljardi euroa. Alaskirjaukset huomioiden se teki noin 150 miljoonan euron liiketappion. Yhtiöllä on noin 47 000 osakkeenomistajaa. Työntekijöitä sillä on noin 7 000.