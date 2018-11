Pakinoitsija Kuukautinen: ”Tervepä terve! Mukava että sain sinut heti aamutuimaan langan päähän, kun rupesin mukavalla asialla soittelemaan.”

Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen: Puhelinmyyjä soittaa

1: ”Tervepä terve! Mukava että sain sinut heti aamutuimaan langan päähän, kun rupesin mukavalla asialla soittelemaan. Olet varmasti huomannut, että se on kotonakin se nopea laajakaista hyvä olla, kun pitää vaikka ennen torireissua perunan hintoja vertailla. Ja varmasti ollaan yhtä mieltä siitäkin, että ihan hölmöähän se on nettiyhteydestä liikaa maksaa. Rahalle on varmaan sinullakin parempaa käyttöä, jos vaikka kesken talven haluaa käydä vähän etelässä pyörähtelemässä ja aurinkoa ihmettelemässä.”2: ”Mukava kun soitit. Kyllähän se etelän reissu kiinnostelee, ja kun nyt tässä turistaan, niin voisin minäkin kertoa sinulle hyviä uutisia. Nimittäin olet varmaan joskus miettinyt, että olisi hyvä laittaa kerralla kuntoon ne lehtitilausasiat. Lehtien tilaaminenhan on aika arvokasta hommaa, ja pakko se on rehellisesti myöntää, että eipä siinä paljon järkeä ole vain yhtä lehteä tilata, jos voi melkein samaan hintaan saada mukavaa luettavaa muillekin perheenjäsenille.”1: ”Se on nimenomaan näin, mutta minulle on tulossa toinen puhelu, joten otetaanpa tähän sitten oikein konferenssipuhelu.”3: ”Moikka moi teille kummallekin, ja sattuipa nyt mukavasti, että sain kaksi fiksua ihmistä yhtä aikaa kuulolle, kun on sellaista kerrottavaa, joka varmaan teitä kumpaakin kiinnostaa. Nimittäin niinhän se on, että elämässä voi sattua niitä ikäviäkin asioita, joita meistä ei kukaan toivo, mutta aina ei niitä voi välttää, ja silloin on ne vakuutusasiat hyvä olla kunnossa, vai mitä?”2: ”Näinhän se justiinsa on – mutta nyt joku soittaa, joten laajennetaan vähän tätä konferenssipuhelua.”4: ”Huomentapäivää, ja ihan mahtava homma, että olettekin siinä kaikki kolme, kun juurikin teille minun piti lähteä soittelemaan kesken jouluhössötyksen. Ihan kohtahan on kuulkaa taas kuusessa kynttilät ja ikkunalla jouluvalot ja muutenkin sähköä kuluu, kun joulua mukavasti kotona vietellään. Nyt olisikin hyvä hetki pysähtyä ja hoitaa ne kodin sähkösopimusasiat sellaiselle kantille, että pystyy siitä kinkusta rauhassa nauttimaan.”3: ”Sehän on hyvä ajatus, mutta nyt joku soittaa, joten eiköhän oteta hänetkin mukaan.”5: ”Huomenia vaan ihan jokaiselle teistä, ja upea asia, että sain neljä vastuullista ihmistä langoille miettimään yhdessä tätä maailman menoa. Nimittäin arkikiireet on jokaisella, on lehtitilaukset, on vakuutusasiat, ja monilla perheen pienimmät pyörii jaloissa. Siinä maapallon tila helposti unohtuu, ja siksi ajattelinkin tarjota teille vaivatonta tapaa tehdä ilmastoteko pikkurahalla istuttamalla puita.”4: ”Tuohan on tosi tärkeä asia, mutta joku soittaa, joten eiköhän kuulostella, mitä hänellä on mielen päällä.”6: ”Eipä muuta kuin hyvää huomenta kaikille teille, ja rahan menoahan kaikilla piisaa, netti maksaa, vakuutukset maksaa, ja joku antaa rahaa hyväntekeväisyyteenkin, ja siitä iso hatunnosto hänelle. Mutta joskus on hyvä vähän keventää sitä arjen painetta ja hankkia sinne rahapussin pohjalle pikkusen ylimääräistä, ja siksi haluankin kertoa teille huikean edullisesta lainamahdollisuudesta.”5: ”Kuulostaa ihan upealta mahdollisuudelta, mutta joku taitaa soittaa, joten otetaan hänetkin mukaan sakkiin.”kuukautinen@hs.fi