Kuukausiliite

Kitaristi Erja Lyytinen pitää omasta pepustaan ja kunnossa hän pysyy kantamalla vahvistimia

”Olen vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

158 senttiä pitkä, mutta vahva ja lihaksikas. Pidän erityisesti pepustani, joka ei ole koskaan ollut pieni. Harrastan vähän liikuntaa, mutta työ pitää kropan kunnossa. Kannan vahvistimia ja muita laitteita, ja soittotekniikkani on voimakas. Tykkään käskeä kitaran kaulaa. Käytän voimaa saadakseni kitarasta tietyn äänenvärin.Minulla on pienet kädet. Jos sormet olisivat pidemmät, jotkut otteet olisivat helpompia. Slidekitaraa soittaessa sormien pituudella ei niinkään ole väliä, koska ääni tuotetaan sormeen laitettavalla lasiputkella.Pari vuotta sitten aloin kiinnittää huomiota lihaskuntoon ja ruokavalioon, jotta jaksaisin kovan esiintymistahdin. Tänä vuonna minulla on yli 130 keikkaa. Nukuin monta vuotta keskimäärin viisi tuntia yössä. Olen pyrkinyt nostamaan sen seitsemään tuntiin. Vaihdoin myös kasvisruokaan.Viisi vuotta sitten sain kaksoset. Kannoin heitä melkein laskettuun aikaan. Kun synnytyksestä oli toista vuotta, vatsa pömpötti yhä ja vartalosta tuntui puuttuvan tuki. Syyksi paljastui vatsalihasten erkauma, mikä on kaksosraskauksissa yleinen. Sain fysioterapialla vartalon kuntooon. Prosessi sai minut kiinnostumaan naisten terveydestä niin, että lähdin osakkaaksi siihen keskittyvään yritykseen.”