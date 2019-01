Kuukausiliite

Sipulikeitto on kirjailija Leena Parkkisen öinen lämmittäjä

Kirjailija

Leena Parkkinen ei kursaile ruuan kanssa. Kaikki luvut hänen romaanissaan Säädyllinen ainesosa on nimetty ruokalajin tai juoman mukaan. Tähän tapaan: Hummeria kasvihuonemansikoiden kera. Mateenmaksaa ja sillikaviaaria paahtoleivällä. Ruusujäätelö. Keltainen leski.”Ruualla voi kuvata asemaa, luokkaeroja, seksuaalista suuntautumista”, sanoo Parkkinen ja keskeyttää niiskauttaakseen.Ruualla voi kuvata tietysti myös tunteita.Tämä sipulikeitto, jota varten Parkkinen pilkkoo sipuleita keittiössään, on itkettävä muutenkin kuin vertauskuvallisesti.Kirjailija käyttää tavallisesti suojalaseja, mutta ne ovat nyt kateissa. Hän on saanut uuden kotinsa remontin vasta kaksi viikkoa sitten siihen pisteeseen, että on voinut muuttaa tyttärensä kanssa. Kirjat ovat hyllyssä ja keittiövälineet paikoillaan, mutta sipulinpilkkomislasit ovat vielä jossakin laatikossa.Kirjailija on remontoinut 30-lukulaista keittiötä arkkitehdin kanssa. Täysipuiset kaapistot on entisöity. Ovesta on raaputettu pois monta maalikerrosta ja vinyylitapetti.Kirjailija pitää vanhasta. Ja hitaasta käsillä tekemisestä.Parkkinen sanoo, että tietää kyllä, miten sipulit kuuluisi pilkkoa: niin, että puolittaa ne ja jättää kannan pitämään puolikkaat kasassa. Sitten asettamalla puolikkaan leikkuulautaa vasten ja siivuttamalla veistä laskien.Hän tekee rauhassa omalla tavallaan. ”En ole kummoinen leikkaaja. Olen aika fasinoitunut ruuanlaittoon, mutta epäilen aina, etten tee asioita oikein.”Pienessä munkkiniemeläisessä keittiössä porisee kohta Kuukausiliitteen uuden ruokapalstan ensimmäinen ruoka.”Sipulikeitto oli 1970-luvun Suomessa muotiruokaa”, hän sanoo. ”Se ei ole elitistinen ruoka. Minä tein opiskeluaikoina hirveästi sipulikeittoa, kun tämä on lähes ilmaista. Mutta kovin ekologinenkaan se ei ole.”Kuorrutteeseen tulee juustoa, eivätkä vegaaniset juustonkorvikkeet Parkkisen kokemuksen mukaan oikein toimi.Leena Parkkinen on Kuukausiliitteen uusien ruokasivujen ensimmäinen vieraileva kokkaaja. Bravuuri-palstalla vieraillaan kotikeittiöissä, joissa ruuanrakastajat valmistavat tietenkin bravuurinsa.

Alice Babette Toklas