Suomalainen käyttää vuodessa 60 rullaa vessapaperia – olisiko iso ilmastoteko, jos paperin sijasta kaikki käyttäisivät käsisuihkua?

Kuukausiliite

Suomalainen käyttää vuodessa 60 rullaa vessapaperia – olisiko iso ilmastoteko, jos paperin sijasta kaikki käyt

”Pyyyyyyh-ki-mään!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljonko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiskunnan

on ehkäpä ensimmäinen käsky, jonka suomalainen oppii.Minkä lapsena oppii, sen vanhana taitaa. Niinpä suomalaiset ovat kovia pyyhkimään. Me kulutamme vuodessa peräti 330 miljoonaa rullaa vessapaperia.Se tekee keskimäärin 60 rullaa per kansalainen. Koska yksi rulla painaa hiukan yli 100 grammaa, vessapaperia kuluu jokaiselta suomalaiselta noin kuusi kiloa, yhteensä siis noin 33 miljoonaa kiloa.Entä sitten? Tähän asti vessa-asiat ovat olleet yksityisasioita. Mutta ilmastotalkoot ovat tehneet myös vessapaperista tiedostavan kuluttajan vihollisen.Suomessa vessapaperin käyttöä on harjoiteltu jo yli sata vuotta. Kotimaista wc-paperia oli saatavilla jo 1900-luvun alussa.Toisaalta Suomi on bideekäsisuihkujen suurvalta. Melkein jokaisen suomalaisen vessanpöntön kyljessä luikertelee käsisuihku. Mutta sitä käytetään lähinnä pöntön puhdistamiseen, ei pöntön käyttäjän.vessapaperi rasittaa luontoa?Kuutiosta puuta saadaan vuoden pehmopaperit kahdelletoista suomalaiselle, kertoo Metsäliitto. Koko 5,5-miljoonaiselle Suomen kansalle vuoden pehmopapereihin tarvitaan siis 458 000 kuutiota puuta.Sellainen määrä puuta saadaan, kun kaadetaan 1 000–2 000 hehtaaria metsää.Eihän se nyt rehellisesti sanottuna ole mikään mahdoton määrä. Suomessa on metsämaata noin 20 miljoonaa hehtaaria, joten vessapaperiksi siitä muuttuu vuodessa promillen kymmenesosa. Ei voi siis sanoa, että pyyhkisimme metsämme takapuoleemme.Kilosta vessapaperia syntyy 2,5 kiloa kasvihuonekaasuja, kun mukaan lasketaan koko wc-paperin elinkaari raaka-aineen hankinnasta käytetyn paperin hävittämiseen.Suomalaisen vuodessa käyttämät kuusi kiloa vessapaperia aiheuttavat siis yhteensä noin 15 kiloa kasvihuonekaasuja.Suunnilleen sama päästömäärä syntyy, kun tuotetaan kilo naudanlihaa – siis kolme neljä kunnon pihviä.enemmistöllä ei ole varaa käyttää vessapaperia. Toisaalta vesialapesu on yleinen tapa isossa osassa maailman kulttuureita, esimerkiksi koko islamilaisessa maailmassa. Japanissa taas on jo 1980-luvulta saakka suosittu älypönttöjä, jotka suorittavat vesialapesun käyttäjän puolesta.Länsimaissa ekologiset edelläkävijät ovat kuulemma jo siirtyneet vesialapesuun. Suomessa siihen on yllytetty myös Madventures-tv-ohjelmassa. Vesialapesu onkin suosiossa lähes kaikissa maailman räkäisimmistä matkakohteissa.Bideesuihkulla temppu tehdään yksinkertaisesti niin, että suihkutetaan takapuolta, kunnes se on puhdas.Jos koko ihmiskunta siirtyisi vesialapesuun, vettä kuluisi valtavasti, mutta vielä enemmän sitä kuluisi wc-paperin valmistamiseen, jos kaikki valitsisivat sen.Moni pitää vesipesua hygieenisempänä kuin paperipyyhintää. Perustelu on se, että vedellä takapuoli puhdistuu paremmin kuin kuivalla pehmopaperilla.Mutta tämä lienee jo yksilöllinen tekniikkakysymys, johon on vaikea löytää lopullista totuutta.