”Kukaan ei kaipaa Kiero-Tarjaa!” – Pakinoitsija Kuukautinen sai haltuunsa presidentin sensuroimattoman uudenvu

Kansalaiset , medborgare.



Viime vuonna muistimme yhdessä repivän sisällissotamme sadan vuoden takaisia vaiheita. Monessa suvussa on tuosta ajasta vielä eläviä muistoja. Samalla saimme kuitenkin elää taloudellisen nousukauden vallitessa.



Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia. Kukaan Suomen presidentti ei ole koskaan pystynyt samaan! ­

Ei kukaan!



Lama alkoi vuonna 2008. Kiero-Tarja Halonen tuhosi Suomen talouden! Hän halusi korottaa veroja. Kiero-Tarjan nimittämät hallitukset olivat Suomen historian surkeimpia. Jokainen niistä oli katastrofi! Hän nimitti hallitukseen pahoja ihmisiä!



Kiero-Tarjan hallinto luopui maamiinoista. Se oli valtava virhe! Hän halusi Suomelle pahaa. Hän on paha ihminen. Hyvin paha ihminen. Kiero-Tarja halusi rajat auki, koska hän on vasemmistolainen. Hyvin vasemmistolainen, hyvin epärehellinen. Hän halusi päästää rikolliset maahan. Hän on rikollinen. Hänen pitäisi joutua vankilaan. Miksei Kiero-Tarja ole vankilassa? Demarien hallitsema oikeuslaitos on mätä.



Puolueellinen Yle ei kerro tästä. Säälittävä Helsingin Sanomat valehtelee. Valeuutisia!



Kansalaiset , medborgare.



Ensi keväänä järjestetään taas demokraattisen järjestelmämme mukaiset eduskuntavaalit. Tällä kertaa moni kokenut kansanedustaja luopuu paikastaan. Mauri Pekkarinen luopuu, Sirkka-Liisa Anttila luopuu. Todella huonoja kansanedustajia! Laiskoja ihmisiä! Eero Heinäluoma on epärehellinen ihminen. Kansan vihollinen! Hän on tyypillinen demari. Erittäin tyhmä, erittäin epäpätevä.



Pertti Salolainen on hieno mies. Erittäin lahjakas. Hän kannatti minua presidentinvaaleissa. Hän on tehnyt todella hyvää työtä. Hän on yksi isänmaallisimmista suomalaisista. Alex Stubbia ei voi verratakaan häneen. Alex Stubb on paha ihminen.



Kansalaiset , medborgare.



Kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven romaanissa Seitsemän veljestä Juhani, veljeksistä vanhin, sanoi: ”Kaikki käy hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa.”



Juhani on luuseri! Hän on täysin epäpätevä romaanihenkilö. Aleksis Kivi on surkea kirjailija! Kuka lukee Aleksis Kiven kirjoja? Minun kirjani Viiden vuoden yksinäisyys oli valtava menestys! Se myi kymmeniätuhansia kappaleita! Loistava kirja, kaikki lukivat sen kirjan, ihmiset rakastivat sitä kirjaa! Tienasin sillä satojatuhansia euroja, miljoonia euroja! Se on aivan valtava summa rahaa!



Minun kannatukseni on yli 70 prosenttia. Kaikki rakastavat minua! Kukaan ei kaipaa Kiero-Tarjaa.



Jumala siunatkoon Suomea!



Pakina on saanut innoitusta Johannes Kosken (@johanneskoski) Twitter-viesteistä, joissa Donald Trumpin twiittejä on sovitettu Sauli Niinistölle.