Kuukausiliite

Suomalainen syö vuodessa keskimäärin vain 600 grammaa silakkaa, vaikka terveellistä ja turvallista herkkua rii

Suomalainen syö vuodessa keskimäärin vain 600 grammaa silakkaa, vaikka terveellistä ja turvallista herkkua riittäisi 24 kiloa jokaiselle Itäisellä suomenlahdella on enää kaksi silakan troolaajaa, 79-vuotias Holger Sjögren ja 72-vuotias Hannu Lanki. Silakkaa ei syödä eikä kalastus kiinnosta.

Kuuntele juttu podcastina: Kotkan Kuusisen kalasatamassa on vielä aivan pimeää, kun kalastajat Holger Sjögren ja Hannu Lanki ryhtyvät valmistelemaan troolaria lähtökuntoon. Yöllä on satanut reilusti lunta, ja maisema on muuttunut kertaheitolla talviseksi.