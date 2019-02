Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen vieraili slangin ystävien kokouksessa: "Ja kun kevät tulee, niin Irakin jannuille onk

”Tseenare kaikki kundit ja gimmat ja tervetuloa slangin ystävien kevään ekaan mööttikseen. Miten pyyhkii, Stigu?””Tattis vaan kysymästä, Brahiksella pyöritään, koska talvella stadissa kundit skrinnaa Brahiksella.””Onko sun systeri Brahiksella messis?””Ei ole, se on jo vanha käpy ja aina klesa.””Entäs Pike, kun oot fisustajakimma, ootko käynyt jallittamas fisui?””Ei pysty, kun sköne on talvella poses. Pitää ostaa abborret Hagiksen hallista.””No mites Remu, lopetit musahommat, joko sä olet ihan kalkkis?””Tsöbeli böbeli bong-bong, susta ei tuu kalkkista, kun niiaat menemään bugut tötteröllä ja pistät suffelin katiskaan.””Hyvä! Nyt meidän pitäis funtsii mitä me kelataan siitä, kun nuoria kundeja kruisalee tänne Irakista Väliskönen yli botskilla tai lentää suoraan stadiin flygarilla. Ja sehän on oukkidoukki. Mutta kun jotkut näistä ryssii hommat täällä ja tekee karseita stibluja.””Sehän on tosi mänttiä!””Niiden pitäis hiffaa, mitä stadis kandee duunaa. Jos sä haluat treffaa friidui, sun pitää käydä jortsumestois. Sen jälkeen sä voit käydä pimun kanssa Haapiksen kentsulla skulaamassa fygaria, ja sit te voitte sekstailla puistonpenkillä, jos friidu on messis.””Tai te voitte ensin skrinnata Brahiksella ja sitten sekstata puistonpenkillä.””Kalliossa, Hygässä, Lobikassa ja Bugiksella kaikki tsittaa talvella tsutturoiden kanssa tsufelois bamlaamas ja vetämäs tsumppia tai föttaa.””Arska, onko sun systeri treffannu näitä Irakin gillei?””Ei, kun se budjaa nykyisin seniorihimas.””Jotkut sanoo, että kundit tekee fiboja, koska ne ei oo himautunu.””Himautumises onkin ilmeisesti pahoi feelui.””Tää Sanni Grahn-Laasonen on sanonut, että ne ei pysty himautuu, kun ne bamlaa vaan niiden omaa sprögee.””Sanni on smartti giltsi, yks Suomen klyggimpii poliitikkoja.””Sanni on funtsinu tän niin, että niiden kundien pitäis oppia bamlaan bugusti ennen kuin niillä on fundet duunielämään.””Noinhan se varmaan on. Mitä mieltä sä Remu oot?””Pitää pystyä heittään vasurilla uubi duubii, muuten sä oot on äkkiä päättärillä tötterö handelissa.””Eli samoilla linjoilla kuin ministeri Grahn-Laasonen.””Meidän pitää bjyydaa Irakin staroille jeesiä himautumisessa.””Remu, voisiksä handlaa sen sprögen opettamisen?””Skidit oppii, kun ne kyttää, kun seniorit bamlaa. Pistetään boogie woogie soimaan, niin Irakin misteri sjungaa, jos on yhtään jekkua kupolissa. Mestari bamisee ja kisälli työntää korvan skobeen. Zugu zugu tarttuu ja mäntä alkaa hakkaa.””Sprögepuoli siis kondiksessa. Grahn-Laasonen on myös heittäny, että niillä janttereilla pitäis olla mielekästä duunaamista.””Bolliksella voi skulata peffistä.””Ja kun kevät tulee, niin Irakin jannuille onki handuun ja Piken kanssa Megun galtseille fisuja narraan.”