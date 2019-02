Kuukausiliite

Meteorologi Pekka Pouta alastonkuvassa: ”Antaisin koko omaisuuteni, jos saisin kolmekymppisen ruumiin”

”Antaisin ihan koko omaisuuteni, jos saisin sillä alle kolmikymppisen ruumiin. Sellaista saattoi vain käyttää, holtittomastikin. Kerran Sweden Rockissa jalkaani tuli haava. Lähellä ei ollut ensiapupistettä, jossa jalan olisi voinut desinfioida. Keksin kaataa haavaan chili­kastiketta. Jalassa on yhä arpi. Kun olen aamuvuorossa, herätys on neljältä. Viideltä pitää olla skarpeimmillaan. Kun tein vuoden verran pelkää aamua, nukuin töiden jälkeen puolilta päivin päiväunet, sitten lähdin salille. Nykyään teen sekä aamu- että iltavuoroja. Rytmin vaihtamisessa on oma setvimisensä. Mela­toniini on tullut tutuksi.



Oikea käteni on ärsyttävä. Siihen tuli sirpalemurtuma parikymmentä vuotta sitten. Ensimmäisessä leikkauksessa jänne meni väärälle puolelle luuta, ja se leikattiin uudestaan. Käsi ei käänny eikä ojennu kokonaan, ja sillä voi nostaa raskaita esineitä vain tarkasti tietyssä kulmassa. Enää kättä ei kannata leikata, koska riskinä on hermojen vaurioituminen.



Ruumiini on rapistuva talo, jolle pitää jatkuvasti tehdä jotain, muuten keskivartalo paisuu ihan mahdottomaksi ja selkä menee jumiin. Miellän ulko­näöstä huolehtimisen kuuluvan ammattiini. Kun kehon huoltamiseen menee nyt tunti päivässä, meneeköhän kymmenen vuoden päästä kaksi tuntia, seitsemänkymppisenä puolet valveillaoloajasta?”