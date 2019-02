Kun keskiolut vapautettiin, Iisalmesta oli loppua vesi

Kuukausiliite

Oikaisu 7.2. kello 16.35: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, Amiraali-olutta ei alun perin valmistanut Sinerbrychoff vaan Pyynikki Oy.

Lähteet: HS:n arkisto ja Olvin historiikit.

vuosi vaihtui keskiyöllä, kuorma-autojen armadat lähtivät liikkeelle panimoiden pihoista. Autoi­hin oli lastattu noin kymmenen miljoonaa keskiolutpulloa. Olutta kuljetettiin maan joka kolkkaan.Iisalmessa olutpanimo Olvin varastoista pantiin matkaan 43 000 laatikollista Kesti- ja Kievari -olutta. Olvilla oli kolmekymmentä kuorma-autoa, joiden lisäksi Iisalmesta ja lähiseuduilta oli haalittu kaikki mahdolliset autot, joissa oli lämmin kuljetuskoppi.Kysyntä oli niin kovaa, että jotkut panimot rahtasivat ahneuksissaan autot liian täyteen. Etelä-Savossa poliisi pysäytti ratsiassaan kuljetusautoja, joihin oli lastattu melkein kaksi kertaa yli sallitun kuormituksen.Uusi keskiolutlaki astui voimaan viisikymmentä vuotta sitten, tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1969. Eduskunta oli hyväksynyt lain edellisenä kesänä.Se oli mullistus. Uuden lain mukaan mukaan III veroluokan olutta saisi vastedes myydä Alkojen lisäksi elintarvikeliikkeissä sekä kahviloissa ja baareissa. Määräpäivään mennessä myyntilupa oli myönnetty 15 378 liikkeelle ja 1 567 anniskelupisteelle.Keskiolut ei virrannut kaik­kialle. Suomen 525 kunnasta kahdeksan oli päättänyt, ettei niiden alueella myytäisi keskiolutta.vapauttaminen oli onnenpotku Olville ja muille panimoille. Vuoden 1969 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Olvin keskioluiden myynti kasvoi 370 prosenttia.Oluen menekki alkoi pian vaikeuttaa iisalmelaisten arkea. Yhden olutlitran valmistamiseen kului vettä noin 15 litraa. Olvin vedenotto kasvoi niin paljon, että Iisalmen kaupungin vesilaitos pyysi kaupunkilaisia rajoittamaan omaa vedenkäyttöään.Vuonna 1970 Olvi toi markkinoille uuden kolmosoluen Döbelnin, joka oli nimetty Suomen sodassa taistelleen ruotsalaiskenraalin mukaan. Vuonna 1971 lanseerattiin Sandels, joka on yhä hengissä. 1970-luvulla Olvin sotasankareiden kanssa markkina­osuuksista taistelivat muun muassa Sinebry­choffin Hakkapeliitta ja Viapori sekä Pyynikki Oy:n Amiraali.kiihdytti muutenkin kasvussa ollutta alkoholin kulutusta. Vuonna 1969 kulutus lisääntyi lähes 50 prosenttia. Menekki nostatti vastaliikkeen. Raittiusjärjestöt yrittivät saada lain kumotuksi, ja osa kunnista peruutti vapautuspäätöksensä. Keskioluen alueellaan kieltäneistä kunnista monet sijaitsivat Olvin perinteisillä myyntialueilla Pohjois-Savossa.Kiellot johtivat erikoisiin temppuihin. Kun Olvin kuorma-auto kuljetti olutta esimerkiksi Iisalmen naapurikunnan Kiuruveden halki, olutlaatikot peitettiin näkyvistä. Kiuruveden kaltaisten kieltokuntien rajoille perustettiin myymäläautopysäkkejä ja jopa kauppoja. Osa kieltokuntien asukkaista saapui hakemaan oluensa taksilla vapaan kunnan puolelta.oli aikanaan saanut alkunsa viinan takia. 1800-luvun loppupuolella viinan salapoltto oli Suomessa yleistä. Kotipolttoisen ”korpirojun” lisäksi kaupaksi kävivät esimerkiksi paloviina ja huonolaatuinen talonpoikaisrommi, joka tunnettiin Pohjois-Savon Iisalmessa nimellä ”holipompeli”.Huolestuneet päättäjät alkoivat suositella väkevien vastapainoksi olutta. 1800-luvun lopussa Suomessa alkoi suoranainen pienpanimobuumi. Juoppouden poistamista tavoittelivat myös Iisalmessa lokakuussa 1878 kokoontuneet vaikuttajat, jotka perustivat Iisalmen Oluttehdas Osakeyhtiön. Yh­tiöstä tuli sittemmin Oluttehdas Oiva ja lopulta Olvi vuonna 1952. Olvi listautui pörssiin vuonna 1987. Seuraavan vuosikymmenen aikana yhtiö laajeni Baltiaan.Vuonna 2017 Olvin liikevaihto oli 345 miljoonaa euroa ja nettotulos 37 miljoonaa ­euroa. Juomabisneksessä kiinnostavin luku on kuitenkin myyntivolyymi eli paljonko eri juomia on myyty. Vuonna 2017 Olvin myyntivolyymi oli 643 miljoonaa litraa. Siitä Suomessa myytyä keskiolutta oli 132 miljoonaa litraa. Toisin sanoen joka kolmas Suomessa juotu olutpullo oli Olvia.