Hei vaan, hoivajätin hallituksen puheenjohtaja! Mikä meininki alalla talven ikävän mediahuomion jälkeen?Ehdottamasti posin puolella mennään,ja spiritti alkaa olla lupaavasti koholla!Hienoa kuulla! Mihin suuntaan hoivasektorimenee tällä hetkellä?Paljon on opittu, ja tänä päivänä kuunnellaan henkilöstöä ihan erilaisella korvalla kuin ennen.Tuohan on huikea muutos! Millaista viestiäteiltä on hoitajien suuntaan lähtenyt?Kyllä viesti on ollut se, ettemme enää teehoitajista rikosilmoituksia, jos he hiiskuvat työoloistaan ulospäin.Se on jo iso kädenojennus.Tällaisista pienistä askelista se luottamus ja yrityskulttuuri rakentuu.Juuri näin. Taannoin teitä syytettiin sellaisestakin, että vessapaperirullan vaihtaminen muistisairaalle maksoi hoito­kodissanne 15 euroa. Onko tähän tulossa muutosta?Kyllä vain! Hallituksen viime kokouksessa päätimme, että maaliskuun ajan vanhusten palvelusuunnitelmaan kirjataan vessapaperirullan vaihto hintaan 12,90 €.Tämähän on juuri sitä kodinomaisuutta. Joustetaan hiukan puolin ja toisin, aivan kuin kotonakin. Entä onko ­hoitajamitoitukset saatu vihdoin kuntoon?Siinä on ongelmana työvoiman saatavuus. ­Jostain syystä meille ei hae porukkaa töihin.Outo juttu. Kyllä nyt taitaa olla työntekijöiden asenteissakin vikaa.No en lähtisi ketään syyllistämään. Yhdessähän tätä työtä tehdään.Talvella väitettiin, että hoivan laatu olisi teillä heikko. Ei kai se pidä paikkaansa?Hallitukselle nämä väitteet tulivat täysin yllä­tyksenä, sillä meillä on yhtiössä LaatuKäsikirja, LaatuKoordinaat­tori ja myös OmaValvontaSuunnitelma.Eli laatuun on teillä panostettu toisin kuin monissa pienissä hoivayrityksissä, joissa vain hoidetaan vanhuksia. Ja silti niihin ollaan tyytyväisiä.Olemmekin yhtiön hallituksessa käynnistäneet käytänteiden monitorointiprosessin ja prosessien evaluointityön.Nuo sanat varmasti rauhoittavat monen sairaan vanhuksen ja hänen omaisensa mieltä. Talvellahan kerrottiin, että teidän hoivakodeissanne ovat vanhukset nähneet nälkää.Tiedonkulussa on ilmeisesti ollut vikaa. Hallituksen tiedossa ei ole ollut, että ikkunan avaaminen ei riitä vanhukselle ulkoiluksi tai radion avaaminen viriketuokioksi tai että vanhuksia pitää jatkuvasti ruokkia.Monia huolestuttaa, uuvutteko siellä hoivajätin hallituksessa työtaakkanne. Onko hallituksessa mitoitukset kunnossa?On se todella kovaa työtä, kun hallituksessa on vain kuusi jäsentä ja vanhuksia hoivakodeissamme yli 10 000.Tuostahan voisivat myös marisevat lähihoitajat ottaa oppia. Eipä muuta kuin iso hatunnosto ja jaksamista koko hallitukselle!kuukautinen@hs.fi