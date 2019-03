Kuukausiliite

”Vartaloni on vahva ja notkea”

”Vartaloni

on hyvin naisellinen ja muodokas, luonnostaan vahva ja notkea. Olen vain 157 senttiä pitkä, mutta sitä en ole koskaan pitänyt ongelmana.Olen taustaltani kolttasaamelainen. En usko, että saamelaisilla on mitään erityisiä ulko­näöllisiä piirteitä, mutta kun tapaan uuden saamelaisen, usein tunnistan hänessä sukunsa näköä. Se tuntuu tärkeältä.Kun ohjaan, elän elokuvaa koko kehollani. Kun kuvasimme toissakesänä Baby Janea, jouduimme aikataulusyistä aloittamaan hyvin intiimistä kohtauksesta. Se jännitti minua.Kun näin, mitä kameran edessä alkoi tapahtua ja miten taitavia näyttelijät olivat, innostuin entisestään. Puristin monitoria ja pidätin hengitystäni, enkä kyennyt olemaan paikallani. Jännitin hartiani niin jumiin, että ne piti käydä avaamassa fysioterapeutilla.Minulle on hyvin tärkeää asua pohjoisessa. Jos työs­kennellessä tulee jumi, ­lähden hiihtämään tai käve­lemään tunturiin. Luontoavaa aja­tuksia.Vaikka kaikenlaisia muutoksia on tapahtunut, en ole koskaan ollut yhtä tyytyväinen kehooni kuin nyt.Tunne liittyy varmasti siihen, että olen niin kokonaisvaltaisen onnellinen tällä hetkellä.”