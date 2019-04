Kuukausiliite

Jääkiekkoilija Niklas Hagman mahtuu taas normaaleihin housuihin

”Minulla

on tosi hyvät geenit. Sekä isän että äidin suvussa on maajoukkuetason urheilijoita. Siksi olen päässyt aika helpolla. Lihakset kasvavat nopeasti, ja voin syödä mitä vain, eikä paino nouse.Kiekkoilijana vahvuuteni olivat jalat. Kun treenasin niitä paljon, ne paisuivat melkein koomisiksi. Housut oli pakko ostaa pari kokoa liian suurina ja pienennyttää vyötäröä. On kivaa, että nyt mahtuu normaaleihin vaatteisiin.Vanhemmiten joutui treenaamaan enemmän, jotta pysyi vauhdissa mukana. Toisaalta kokemus kehitti pelisilmää. Nuorempana luisteli vain tuhatta ja sataa, vanhempana osasi vähän katsoa, mihin kannatti mennä. Viimeisinä vuosina motivaatiota treenaamiseen joutui välillä kaivamaan, kun oli perhettä ja muut asiat alkoivat kiinnostaa enemmän. Otteluissa annoin aina kaikkeni.Peliura näkyy ruumiissani lähinnä arpina varsinkin kasvoissa. Välillä kolottaa ja särkee, mutta ei merkittävästi. Osasin pitää ruumiistani huolta uran aikana, eikä pahoja loukkaantumisia ollut.Kun nykyään katson otteluita televisiosta, ei tule sellainen olo, että haluaisin olla siellä. En voittanut Stanley Cupia enkä maailmanmestaruutta, mutta muuten sain kokea kiekkoilijana kaiken.”