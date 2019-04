Kuukausiliite

Koomikko Fathi Ahmed lopetti kokin työt kyllästyttyään alan sovinismiin ja työoloihin – Näin hän neuvoo tekemä

Stand up -koomikko Fathi Ahmed kumartuu ja poimii jotakin. Jotakin tuoksuvaa. Yleisö seuraa herkeämättä. Mikä se on? Se on kalanpala. Nuorin katsojista pomppaa ylös ja yrittää iskeä kiinni. ”Irti! Saamarin koira”, huutaa Ahmed. Saksankääpiöpystykorva Touko luikahtaa jääkaapin ovelta karkuun.