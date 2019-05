Ismo Laitela, Ulla Taalasmaa ja Aki Nikkinen vaihtoivat alaa ja ryhtyivät malleiksi – Salkkarien näyttelijät esittävät kesän juhlamuotia Kuukausiliitteen upeassa muotijutussa

Kuukausiliite

Ismo Laitela, Ulla Taalasmaa ja Aki Nikkinen vaihtoivat alaa ja ryhtyivät malleiksi – Salkkarien näyttelijät e

Seison

Salattujen elämien studio

https://www.hs.fi/haku/?query=mert+otsamoa

Salatuissa

elämissä

Täällä

Salatut

elämät