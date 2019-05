Sandhja lähti Euroviisuihin voittajana mutta palasi häviäjänä – laulaja etsii uutta suuntaa jopa pornoräpistä

Kuukausiliite

Viisuhäviöön loppui yleisön kiinnostus

Yleisön

”Viisuissa ei kukaan voinut myöntää, miten raskasta se oli.”

Laulaja

Tarkoituksena oli jatkaa musiikin tekemistä, mutta sitten läheinen ystävä kuoli.

28-vuotias

”Ennen ajattelin, etten ole kokenut syrjintää.”