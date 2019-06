Kuukausiliite

Nyt ja silloin – kuvia rakkaudesta

He kohtasivat New Yorkissa. Se tapahtui vuonna 1980, Kekkosen ja Reaganin aikana. Andy oli 21-vuotias, Auli oli 19. Auli oli tavannut Pori Jazzeilla nuoren amerikkalaismiehen. Mies oli kutsunut hänet vierailulle New Yorkiin. Samassa loft-asunnossa miehen kanssa asui myös hänen yhtiökumppaninsa Andy.