Kuukausiliite

Aikuinen, tunnet ehkä tyypän, mutta tiedätkö mikä on nyyppä?

Nykylapset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käyttävät sanaa ”tyyppä”, ei siis tyyppi. Tyyppä voi olla tuttu tai tuntematon, eläin tai pelihahmo. Tyyppä-sana on poimittu jo Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaankin.Siinä ei siis ole enää mitään uutta.Nyt aikuisten on opeteltava sana ”nyyppä”.Nyyppä on taitamaton tai kokematon tyyppä, hän voi olla räyhäkäskin. Ei ole oikein kiva, jos kaveria sanoo nyypäksi – paitsi ehkä pelkän pelihahmon kohdalla ei ole väliä.Nyypän vastakohta on pro.Nyyppä on suomalainen versio sanasta noob, jonka muita versioita ovat esimerkiksi naabi ja nuubi. Se siis tarkoittaa sellaista tyyppää tai pelaajaa, joka on aloittelija ja jonka ei arvella ikinä kovin pitkälle pääsevänkään.Taustalla on ehkäpä englannin sana newbie.Mutta kukaan ei ole ihan varma, mistä nämä nyypät ja tyypät tulevat.