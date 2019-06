Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen tarvitsee asuntolainaa ja kohtaa Nordean asiakaspalvelun chattirobotin

ROBOTTI: Hei, olen Nordean chat robotti Nova. Ymmärrän parhaiten lyhyitä, selkeitä lauseita. Kysythän vain yhden kysymyksen kerrallaan.



KUUKAUTINEN: Hei Nova! Hauska tutustua! Olen Nordean vanha asiakas.



ROBOTTI: Hei :) Miten voin auttaa?



KUUKAUTINEN: Kappas! Osaat käyttää hymiöitäkin :)



ROBOTTI: En tainnut ikävä kyllä ymmärtää kysymystäsi. Olen chattirobotti ja opin koko ajan uutta. Esittäisitkö kysymyksesi uudelleen? Kysythän asiaasi kokonaisin lausein, kuitenkin yksi kysymys kerrallaan.



KUUKAUTINEN: Mitä kuuluu?



ROBOTTI: Minulle kuuluu hyvää, kiitos!



KUUKAUTINEN: Samoin minulle!



ROBOTTI: En tainnut ikävä kyllä ymmärtää kysymystäsi. Olen chattirobotti ja opin koko ajan uutta. Esittäisitkö kysymyksesi uudelleen? Kysythän asiaasi kokonaisin lausein, kuitenkin yksi kysymys kerrallaan.



KUUKAUTINEN: Tarvitsen asuntolainaa.



ROBOTTI: Saat meiltä asuntolainatarjouksen tekemällä hakemuksen verkkopankissa Lainat-välilehdellä valitsemalla edelleen Asuntolaina > Asuntolainahakemus. Asuntolainahakemus soveltuu myös ASP-lainan ja sijoitusasuntolainan hakemiseen. Lainalupaus kannattaa hankkia ennen kuin ryhdyt asunnon etsintään, niin tiedät tarkalleen, millaiseen asuntoon sinulla on varaa. Hakemuksen saatuamme otamme sinuun yhteyttä ja varaamme tarvittaessa ajan jatkoneuvotteluun.



KUUKAUTINEN: Neuvottelenko silloin robotin kanssa?



ROBOTTI: Ohjaan sinut nyt kollegalleni, odotathan sulkematta chat- ­ikkunaa. Asiakaspalvelija näkee keskustelumme, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa kysymystäsi uudelleen.



MAARIT: Hei, nimeni on Maarit. Kerrotko alkuun henkilötunnuksesi loppuosan?



KUUKAUTINEN: Minä vähän innostuin keskustelemaan robottinne kanssa.



MAARIT: :)



KUUKAUTINEN: Voisin jatkaa vielä hetken hänen kanssaan, jos sopii?



MAARIT: En pysty sinua enää yhdistämään takaisin robotille. Kuinka voin olla avuksi koskien asuntolainaa?



KUUKAUTINEN: Ehkä palataan siihen asiaan toiste. Tässä nyt tosiaan halusin lähinnä seurustella robotin kanssa :)



MAARIT: Ahaa OK. Sitten tulee sulkea tämä ikkuna ja ottaa uusi chat yhteys, niin robotti on linjoilla.



KUUKAUTINEN: Tehdään sitten niin. Kiitos sinulle, Maarit!



MAARIT: Ole hyvä. Kiitos viestistäsi ja mukavaa viikonloppua.



ROBOTTI: Hei, olen Nordean chat robotti Nova. Ymmärrän parhaiten lyhyitä, selkeitä lauseita. Kysythän vain yhden kysymyksen kerrallaan.



KUUKAUTINEN: Hei!



ROBOTTI: Hei :) Miten voin auttaa?



KUUKAUTINEN: Haluaisin kehua Nordean hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Björn Wahlroosia. Todella tarkkanäköinen talousajattelija.



ROBOTTI: En tainnut ikävä kyllä ymmärtää kysymystäsi. Olen chattirobotti ja opin koko ajan uutta. Esittäisitkö kysymyksesi uudelleen? Kysythän asiaasi kokonaisin lausein, kuitenkin yksi kysymys kerrallaan.



KUUKAUTINEN: Hänhän ennusti TV1:n Ykkösaamussa jo kolme vuotta sitten, että valtavasti inhimillistä työtä tulee robotisaation myötä katoamaan – ja juuri niinhän tässä on käynyt!



ROBOTTI: Olen chatrobotti ja ikävä kyllä viestisi on minulle liian pitkä. Kysythän vain yhden selkeän kysymyksen kerrallaan, niin ymmärrän varmasti paremmin.

kuukautinen@hs.fi