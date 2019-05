Kuukausiliite

Suomen seuratuimmat veljekset

Roni Bäck, 25:

"Olin

”Mike sai kotona kaiken helpommalla, koska olin isoveljenä raivannut tietä.”

”En takuulla ollut Mikelle aina kaikkein kannustavin veli.”

”Voi olla, että nuoruuteni on jäänyt vähän elämättä.”

Mike Bäck, 19:

"Minulla

”Youtuben takia minusta tuli ihminen, joka olin aina halunnut olla.”

”Vanhempamme tietävät, että jopa Ronilla on kuvaamisessaan jotkin rajat. Ehkä.”

”Roni jopa vähän haluaa näyttää minulle, kuinka hyvä ihminen hän on.”

