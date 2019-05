Ylioppilaiden ruusut tulevat Alankomaista tai Keniasta, sillä jäljellä on vain pari suomalaista ruusutarhaa

Kuukausiliite

Kaukaiset kaunokaiset

Ruusuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkät ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuuhkaise

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukokuun

uusille ylioppilaille ja kaikille koulunsa päättäneille!1990-luvulla lakkiaisruusut olivat kotimaisia. Silloin Suomessa kasvatettiin joka vuosi 80–90 miljoonaa leikkoruusua. Tarhoja oli 140.Sitten liityttiin EU:hun. Suojatullit poistuivat. Ruusujen tuonti moninkertaistui. Kova kilpailu nitisti ruusutarhurit.Ani harva uusi ylioppilas pitelee kädessään enää kotimaista leikkoruusua. Niitä kasvaa vain parissa tarhassa.Kymmenet miljoonat leikkoruusut tuodaan Suomeen ulkomailta.vahvavartiset ruusut ovat kasvaneet Alankomaissa, todennäköisesti jossakin Aalsmeerin alueen valtavista kasvihuoneista.Joku napsaisi poikki ruusun varren aamuvarhaisella, tökkäsi sen vesiastiaan, nosti vesiastian rullakkoon ja työnsi rullakon kylmärekkaan. Kylmärekka täynnä tuhansia ruusuja ajoi Saksan läpi satamaan ja rahtilaivaan.Laiva ylitti Itämeren. Aamulla se saapui Vuosaaren satamaan Helsinkiin. Taas joku kiipesi rekan ohjaamoon, ajoi Sörnäisiin.Siellä sijaitsee Suomen suurin kukkatukku. Siitä, kun ruusu leikattiin Aalsmeerissa, oli kulunut kaksi vuorokautta.Tukussa kukkalasti purettiin, lajiteltiin ja pakattiin uusiin autoihin. Sitten alkoi matka kukkakauppaan jonnekin päin Suomea.ruusuasi, ylioppilas. Katso sitä. Onko se pienikukkainen ja lyhytvartinen, sellainen, joita myydään nipuittain marketeissa?Sellaiset ruusut ovat kaukaa Keniasta.Sinne, Naivashajärven ylängölle, on perustettu 2000-luvulla toistasataa kukkatarhaa. Ne ovat valtavia. Kenia on maailman neljänneksi suurin leikkokukkien viejä Alankomaiden, Kolumbian ja Ecuadorin jälkeen.Valtaosa suomalaisten leikkoruusuista kasvaa siellä, kasvihuoneissa aurinkoisella päiväntasaajalla.Ruusut lentävät kuivapakattuina Nairobista Alankomaihin. Sitten ne siirretään rekkoihin.Millainen ruusu on ilmaston kannalta paras valinta? Yhden tutkimuksen mukaan Keniasta lennätettyjen Reilun kaupan ruusujen hiilijalanjälki oli kuudesosa hollantilaisten ruusujen hiilijalanjäljestä.lopussa Alankomaista saapui Suomeen taas kymmeniätuhansia ruusuja. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ne päätyvät maljakoihin voileipäkakkujen rinnalle.Mutta vielä enemmän ruusuja rahdattiin Hollannista Ruotsiin, Ranskaan ja Puolaan. Tänä vuonna näissä maissa äitienpäivä sattui meikäläiseen lakkiaisviikonloppuun. Se nosti ruusujen kysyntää ja maailmanmarkkinahintaa.Euroopan suurin kukkahuutokauppa toimii Aalsmeerissa. Se on jättiläismäinen ja vähän kuin pörssi. Eniten myyty leikkokukka siellä on ruusu: vuonna 2017 niitä meni 731 miljoonalla eurolla.