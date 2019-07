Kuukausiliite

Työvoiman ulkopuolella on jopa 774 000 ihmistä – tällaisia ryhmiä joukkoon kuuluu

Demaripääministeri

Jutun alussa oleva grafiikka kuvaa 15–64-vuotiasta väestöä, joka on paloiteltu työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Tähän ryhmään kuuluu yhteensä 3 439 000 ihmistä. Grafiikka kertoo siitä, millaisia eri ihmisryhmiä hallitus yrittää saada töihin. Ryhmien välillä on päällekkäisyyksiä, joita on siivottu niin, että ketään ei lasketa kahdesti. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien joukossa on myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä ulkomaalaisia. Nämä työttömät on laskettu pitkäaikaistyöttömien ryhmään. Luvut ovat peräisin Tilastokeskukselta ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Ministeriön luvut on sovitettu yhteen Tilastokeskuksen määritelmien kanssa.