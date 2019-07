Kuukausiliite

Kitaristi Samuli Laiho lähti 17-vuotiaana rundille ja olutta kului liikaa, mutta nyt mieli rauhoittuu joogaama

"Kitara

on naisellinen instrumentti. Sen muodossa näkee takapuolen ja rinnat.Kasvoin kitaraan kiinni jo nuorena poikana. Siitä tuli oman kehon jatke.Olen aina liikkunut paljon soittaessani. Nuorempana purin niin aggressioita. Saatoin keikalla heittäytyä selälleni tai hypätä alas kolme metriä korkealta lavalta. Ihme, etten loukannut pahemmin itseäni.Minulla on joustava luusto ja nivelistö. Siksi en ole juuri joutunut kärsimään selkä- tai nivelkivuista, joita tässä iässä usein tulee. Joogaharrastuksen aloittaminen oli helppoa, kun ei tarvinnut aloittaa alusta. Joogan ohella meditaatio on jo ollut minulle väline tutustua itseeni, rauhoittaa mieltä ja opetella toimimaan harmoniassa itseni ja muiden ihmisten kanssa. Kun stressitasot laskevat, sillä on hyviä vaikutuksia myös fyysiseen terveyteen.Lähdin 17-vuotiaana ensimmäisen kerran rundille. Muusikkous opetti puoliboheemin elämäntavan. On ollut vaiheita, jolloin olutta on kulunut liikaa. Nyt olen ollut muutaman kuukauden kokonaan juomatta. Päätös liittyy ehkä siihen, että kirjoitan autofiktiivistä romaania alkoholismiin menehtyneestä äidistäni ja yhteisestä historiastamme. Se on saanut pohtimaan omaakin alkoholinkäyttöäni.”