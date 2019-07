Kuukausiliite

60°10'22"N 24°55'33"E

Maaleja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli tiistain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kaija+kattelus

https://www.hs.fi/haku/?query=laane+kattelus

https://www.hs.fi/haku/?query=tapani+lahtinen

https://www.hs.fi/haku/?query=tuija+laisola

https://www.hs.fi/haku/?query=altti+susiluoto

https://www.hs.fi/haku/?query=eija+tuurala

https://www.hs.fi/haku/?query=klaus+tuurala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalaajat tuomittiin sakkoihin oikeudessa. Yleinen mielipide oli opiskelijoiden puolella. Ilta-Sanomat ehdotti, että yksi Biafra!-maalaus jätettäisiin paikoilleen muistutuksena siitä, miten ”kansa tunsi kipeämmin kuin kirkko”.