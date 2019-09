Kuukausiliite

”Ihmiset näkevät minut hyvin pitkänä, vaikka en mielestäni sellainen ole”, sanoo entinen malli Vilma Bergenhei

”Olen aina

ollut hyvin hoikka. Ihmiset näkevät minut usein hyvin pitkänä, vaikka en mielestäni sellainen ole. Olen malliksi lyhyt, 173 senttiä. Tein siksi vähän näytöksiä.Vahvuuteni mallina oli muuntautumiskyky. 1990-luvulla kuvauksissa meikattiin paljon, ja siten mallin sai hyvin erinäköiseksi. Minulla on aina ollut myös hyvä iho. Sen takia tein paljon kosmetiikkakuvauksia. En muista, että ulkonäköni olisi urani aikana kritisoitu. Jos en saanut jotain keikkaa, en ajatellut, että minussa on vikaa.Kun kymmenen vuotta sitten muutin Yhdysvaltoihin ja tein töitä New Yorkissa, olin usein flunssassa. Ystävän innostamana opiskelin hyvinvointivalmentajaksi. Se sai minut ymmärtämään laadukkaan ravinnon merkityksen. Viimeiset kahdeksan vuotta olen pitänyt hyvää huolta ruumiistani. Syön kasvispitoisesti, nukun paljon ja liikun kohtuullisesti. En sairasta juuri ollenkaan.Aikuisena olen innostunut uudestaan tenniksestä ja kilpaillutkin siinä. Olin nuorena Suomen parhaimpia ikäluokassani. Lopetin, kun 16-vuotiaana muutin ulkomaille. Uskon, että huipulle pääseminen olisi vaatinut enemmän kuin mihin olisin ollut motivoinut. En ole ikinä ollut kova treenaamaan.”