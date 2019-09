Suomenlahden itäosassa aukeaa maailma, jossa harva on käynyt – HS pääsi suljetuille ulkosaarille, jotka Suomi menetti Neuvostoliitolle 80 vuotta sitten

Kuukausiliite

Suomenlahden suljetut saaret

Lavansaari on sittenkin olemassa. Purjeveneemme on kyntänyt itäistä Suomenlahtea jo tuntikausia, mutta horisontissa ei ole näkynyt mitään. Saari on pysytellyt piilossa niin, että olemme alkaneet epäillä navigointitaitojamme.