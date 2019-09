Pakinoitsija Kuukautinen välittää Jyrkin terveiset Brysselistä: ”Minulla on turkasen hauska laulunumero valmiina Sitran pikkujouluja varten!”

Kuukausiliite

tässä Le Café Crèmessä ihan meidän vanhoilla kotikulmilla Brysselissä ja herkuttelen vohvelilla. C'est délicieux! Kun teille tulee asiaa tänne päin, pistäytykää ihmeessä Le Café Crèmeen, tilatkaa gauffres à la confiture ja sanokaa terveisiä du Monsieur le Commissaire Jyrki.Ajatella, että siitä on jo viisi vuotta, kun jätin pääministerin paikan Alexille! Ilmeisesti siellä Suomessa kaikki on sujunut hienosti!EU:tahan paljon haukutaan, mutta kyllä se on esimerkiksi työnantajana tosi reilu. Aluksi tienasin kuussa vain 27 000 euroa, mutta sitten ne nostivat palkan ihan pyytämättä lähes 29 000 euroon.Brysselin hintatasokin on tietysti kova. Onneksi sain komissiolta kuukaudessa 4 300 euroa asumislisää, ja niin me saatiin ostettua meille hyvältä alueelta 300 neliön omakotitalo.Monenmoisia hienoja työtarjouksia on kesän mittaan tullut. On pyydetty spiikkaamaan autojen tv-mainoksia, ja Eläintieteellinen museo haluaisi minut murisemaan heidän uuteen karhuvideoonsa.Mutta oletteko kuulleet, että olen hakenut töitä Sitrasta? Siellähän on se yliasiamiehen paikka auki.Moni on ihmetellyt, ihanko tosissaan aion lähteä niin pienipalkkaiseen hommaan komissaarin pestin jälkeen. Mutta minulla on sellainen moraali, että jos isänmaa tarvitsee minua, työ pitää ottaa vastaan.Sitä paitsi ei se 22 000 euron palkka niin huono ole. Olen kuullut, että monilla hoiva-alan naisilla on vieläkin matalampi kuukausipalkka.Saas nähdä, miten työnhaussa käy. Hetemäen Marahan johtaa Sitran hallitusta, joka nimityksen tekee. Pitäkää peukkuja!Sitran tehtävähän on edistää Suomen tulevaisuutta, ja siksi aion heti rekrytä yhden kovan nimen johtoryhmään. Kai sen nimen voi jo tässä paljastaa, kun sen kuitenkin arvaatte: Himasen Pekka. Pekkahan teki silloin minun tilauksestani valtioneuvostolle sen aivan fantastisen tulevaisuusraportin. Kai luitte sen silloin? Huikeaa tekstiä:Rikastavassa vuorovaikutuksessa ihmiset paitsi kannustavat toisia eteenpäin myös vahvimmillaan jopa yllyttävät toisiaan nousemaan koko ajan korkeammalle. Rikastavan yhteisön ilmiö synnyttää inhimillisesti tärkeän kokemuksen kuulumisesta laajempaan Meihin, joka on innostunut samasta asiasta ja joka on innostunut myös juuri tämän yksilön mukanaolosta. Lisäksi rikastava yhteisö synnyttää arvonannon kautta inhimillisesti keskeisen tunnustuksen kokemuksen: mahdollisuuden olla vertaisten arvostama Hän isolla alkukirjaimella. Tämä on yksi inhimillistä toimintaa energisoivimmista tiloista.Tällaista ajattelua me jukupliut tarvitaan Suomessa lisää!myös nuuskinut selville, että Sitrassa on kiva henkilökunnan lauluporukka. Siihen aion heti liittyä, ja minulla on turkasen hauska numero valmiina Sitran pikkujouluja varten. Otetaan lauluporukan ohjelmistoon Kevät toi kevät toi muurarin, ja kun tulee se kohta ja rannoille hampparin, niin minä vetäsen sen soolona bassoäänelläni, duunarilätsä silmillä ja pilliklubi suupielessä!Ai niin, onnittelut sille 50 siilinjärveläisen lottoporukalle, joka voitti 92 miljoonan Eurojackpot-päävoiton. Sehän tekee noin 1,8 miljoonaa euroa riihikuivaa rahaa per nuppi!Muistan, kun Siilinjärvellä pikkupoikana raaputin Ässä-arvasta 20 €. Se tuntui silloin valtavalta summalta.Laskin tässä kahvilan pöydässä serviettiin, että Brysselissä asuessa olen tienannut palkkaa suurin piirtein yhtä paljon kuin Siilinjärven miljonäärit. Pistinkin kavereille viestin, että täältä kahvilasta taitaa löytyä vielä yksi siilinjärveläinen, jonka kohdalle on osunut Eurojackpot!Pian nähdään, ystävät, bises à tous eli suukkoja kaikille!T: Jyrkikuukautinen@hs.fi