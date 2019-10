Kuukausiliite

Mustavalkoisia värikuvia

Raitiovaunu saapuu, ja uusi sota on syttymässä. Se on tilanne yllä olevassa valokuvassa. Kuva on kesäkuulta 1941 Helsingin keskustasta Heikinkadulta eli nykyiseltä Mannerheimintieltä. Monilla raitiovaunupysäkillä seisovista ihmisistä on käsissään valkoinen paperiliuska.