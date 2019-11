Kuukausiliite

vuosia julkisuudessa, mutta vasta kansanedustajaksi valinnan jälkeen alkoi tulla ulkonäöstä palautetta. On tultu sanomaan rumaksi ja lihavaksi ja käsketty ajaa edes parta pois. Ihmiset tuntuvat ajattelevan, että poliitikolle saa sanoa mitä tahansa.Olen karvaisempi kuin suomalaismiehet yleensä, ja kyljessäni on lapsesta asti ollut lommo kuin kylkiluu olisi isket­ty sisään. Syytä siihen ei tiedetä. Kyynärpääni ovat yliliikkuvat ja ruumis joustava. Maa­livahdin hommia onkin tullut tehtyä, koska venyn pitkälle.Joustavuus on ehkä syy siihen, etten ole kärsinyt vammoista, vaikka kaikenlaista on sattunut. On ajettu moottorikelkalla täysillä päälle ja kuorma-autolla poliisiauton perään. Pikkupoikana pyöräillessä katkennut solisluu on ainoa merkittävä loukkaantuminen.Poliisin työssä tulee välillä tilanteita, joissa ruumiista pitää yhtäkkiä ulosmitata kaikki. Niissä voi lihaksia revetä, kun lämmittelemättä repäisee. Kun on hyvässä kunnossa, vammautumisen riski on pienempi eikä painitilanteissa mene heti hapoille. Yötyötäkin jaksaa paremmin.Olen nyt paremmassa kunnossa kuin poliisiksi hakiessa. Jos menisin koulun testeihin, kaikki rastit menisivät heittämällä läpi. Silloin oli muutama, jotka läpäisin rimaa hipoen. Siksi tulee usein tunne, että olen mies parhaassa iässä.”