Kuukausiliite

Heinäkuussa 1930 Helsingissä paljastui Pässinkarin pirtukätkö – nyt paikalla sijaitsee toimistotalo

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kieltolaki oli voimassa vuosina 1919—1932. Helsinkiin saatettiin salakuljettaa pirtua Virosta kymmeniä tuhansia litroja viikossa. Viimeisinä vuosina salakuljettajat hakivat viinalastit emälaivoista aluevesirajalta. Lauttasaari ja Hernesaari olivat Suomen suurimpia varastoja. Pässinkari on hävinnyt maamassojen alle, kun Helsingin rantoja on täytetty. Se sijaitsi nykyisessä Salmisaaressa Hiilikadun loppupäässä.