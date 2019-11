Kuukausiliite

Päiväkodin varhais­kasvatus­keskustelu

"Huomenta, ja tervetuloa tänne päiväkodin varhaiskasvatuskeskusteluun. Istukaa vain alas!""Kiitos!""Kiitos!""Tässähän on tarkoitus käydä läpi ihan kaikkea, mikä teidän lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy. Mutta kertokaa, millainen tämä teidän poika on siellä kotona?""Hyvin suloinen ja puuhakas hän on. Ja hän juttelee jo tosi paljon!""Täällä päiväkodissakin hän on hyvin sosiaalinen ja rohkea."Hauska kuulla!""Ruokailussakin hän on edistynyt aika hyvin eikä enää niin usein ammu ruokaa lusikalla meidän hoitajien naamaan.""Kotonakin hän kyllä vähän temppuilee ruuan kanssa.""Mutta hienosti hän osallistuu toimintaan. Viime viikolla keräsimme syksyn lehtiä ja jokainen sai askarrella lehdistä siilin. Hän sanoi, että hänen siilinsä on kaikkein mahtavin siili, aivan loistava siili, täysin ylivoimainen siili, kaikkein menestynein siili, todella kuuluisa siili, uskomattoman suosittu siili, joka tekee paljon rahaa, ja että kaikki rakastavat hänen siiliään.""Hän toi sen kotiin. Kyllähän se tosi hieno siili olikin!""Puhe hänellä on edistynyt hyvin ja hänellä on laaja sanavarasto. Hän voi esimerkiksi sanoa toisesta lapsesta, että tämä on paha ihminen, sairas ihminen, ilkeä ihminen, korruptoitunut ihminen, epärehellinen ihminen, sosialisti, epäonnistunut luuseri ja ihmiskuonaa.""Ihan samanlainen hän on kotona. Hänhän on ilmeisesti kotiutunut tänne hyvin!""Meillä on täällä tavoitteena opettaa lapsille yhteisten sääntöjen noudattamista, ja siinä hänellä on vielä vähän kehittymistä. Jos hän rikkoo toisen lapsen duplotornin ja hänelle huomautetaan siitä, hän käy vastahyökkäykseen ja kysyy, miksei puututa siihen, että yksi tytöistä on piilottanut kaikki päiväkodin autot.""Voi sitä poikaa!""Kun häntä nuhdellaan, hän vaatii joka kerta, että päiväkodin henkilökunta alkaisi tutkia mieluummin tätä piilotettujen autojen tapausta. Hän on nyt jankuttanut siitä koko syksyn. Hänen mielestään se tyttö pitäisi laittaa vankilaan.""Hänellä on kyllä niin voimakas se oma tahto.""Viime viikolla lapset tulivat kertomaan, että hän oli heittänyt hiekkaa tämän tytön silmille. Hän itse sanoi, että se on valhe, että hänestä levitetään jatkuvasti valheita ja että niitä levittävät lapset ovat kateellisia, epärehellisiä, pahoja, korruptoineita lapsia ja että kyseessä on noitavaino ja lynkkaus ja että valheita levittävät epärehelliset lapset pitäisi erottaa päiväkodista ja laittaa vankilaan.""Ihana kuulla, että hän on löytänyt noin hienosti paikkansa täällä.""Nyt hän on alkanut syyttää, että tämän päiväkodin hoitajat ovat epäpäteviä, epärehellisiä, pahoja, kieroja ja korruptoituneita ihmisiä, ja tahtovat pahaa rehellisille lapsille. Hän on toistanut tätä nyt monta päivää ja hän on saanut osan pojista uskomaan tähän.""Voi sitä poikaa. Kotonakin hän aina pomottaa isosiskojaan.""Ja äsken ne pojat porukalla ahdistivat yhden hoitajan tuonne ruokailutilan nurkkaan ja tökkivät häntä siellä haarukoilla reisiin.""On ne kyllä aika vesseleitä!""Miltäs tämä vanhempien näkökulmasta kuulostaa?""Ihan meidän pojaltahan se kuulostaa.""Mutta ottakaa ihmeessä heti yhteyttä kotiin, jos teillä tulee jotain vaikeuksia hänen kanssaan."