Kuukausiliite

Liberaalit riitapukarit

Ekonomisti Heikki Pursiainen, 45: ”Minua ja faijaa yhdistää kiihkeä luonne. Meillä on ollut monesti ihan kiva ilta, kunnes on syntynyt kiivas keskustelu kierrätyksestä, kaavoituksesta tai jostain muusta. Kumpikaan ei ole päästänyt irti omasta näkökulmastaan, ja ilta on mennyt pieleen.