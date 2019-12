Kuukausiliite

Lapsi syntyi, miehet kertovat

Nykyisin miehetkin voivat synnyttää, ja miesten synnytyskokemuksiakin on alkanut kertyä:



”Itellä tilanne lähti siitä, että olin semmosta parin hehtaarin kuviota raivaamassa Hussella, kun limatulppa valahti turvasaappaaseen. No mietin siinä, että tehdään nyt savotta loppuun, jos ei pieneen hetkeen pääse harvennushommiin, kun ipana roikkuu tississä. Saan siinä toistakymmentä leppää nurin, niin sitten on jo lapsivedetkin saappaassa. Tuumaan siinä, että nyt taitaa olla parempi jättää loput rungot serkkupojan kontolle. Kahden tunnin päästä penskaa jo pestiin.”



— A. Korhonen



”Meikäläisellä laskettu aika jouluaaton aattona mutta eipä homma etene. Pyhätkin lusitaan niin sanotusti radiohiljaisuuden vallitessa. Välipäivät räitään kattoon ja vuosikin vaihtuu että heilahtaa eikä nalli niin sanotusti napsahda. Sanon vaimolle, että ei mitään, tilaisuus peruutettu, palataanpa normaaliin päiväjärjestykseen. Saman tien tuleekin sitten semmoinen vihlaisu, että silmät alkaa pyöriä kuin hedelmäpeli.”



—Jore



”Ensimmäisen lapseni synnytin jo ennen kuin minusta tuli pörssiyhtiön toimitusjohtaja ja sittemmin vuorineuvos. Synnytyksestä olisi montakin hauskaa kaskua ja sattumusta kerrottavana, mutta niistä ehkä toiste. Totean vain, että yksityishuoneessani minua kävi tervehtimässä sairaalan ylilääkäri Ari Nådendahl, ja meistä tulikin erinomaiset tennistoverit. Myöhemminhän Nådendahl nimitettiin THL:n ylijohtajaksi.”



—H.V.



”Perjantaina noin kello 19 reikäreikä alkaa supparit. Siihen kun lasket 2 kertaa 24 hoo jatkuvia suppareita frekvenssillä 1 per 10—15 minuuttia, niin siitä saa jo pientä kuvaa. Sunnuntaina pikkuhiljalleen sairaalaa päin. Kohteessa kätilö toteaa, että täällähän on isännällä kohdunsuu 9 cm auki.”



—Ana



”Puoli vuorokautta oli paiskittu hommia, ja kätilö sanoi, että ponnista. Vastasin, että se on erittäin helppoa siltä puolelta huudella. No, sukanvarsista vain tiukasti kiinni ja saatanallista ponnistusta kehiin. Siinä vaiheessa menikin sitten puurot ja vellit niin sanotusti lahkeeseen. Puslaankin tuli sen verran kulumaa, että tikkejä jouduttiin ompelemaan suunnilleen lapaluihin asti.”



—Tsemppari



”Takana ensimmäinen synnytys eli huikea matka eli synnytyskokemus. Heti synnytyksen alussa spiritti katossa henkilökohtasesti. Fokus ponnistamisessa. Vaimo mieletön sparraaja. Vaimo somevastaava. Verkossa jatkuva liveseuranta. Lyhyit pätkii. Lyhyit inserttei. Lopuksi time lapse. Somessa mielettömästi peukkuja. Mielettömästi sydämiä. Mieletön eventti.”



—Yucci.



”Kun plussasin raskaustestin, lapsen äiti häipyi. Pyysin doulaksi Finnair-Lampista eli Finskiä, jolla on ulkonevat korvat kuten nimikin sanoo. Finski sanoi, että paskaaks tässä, kyllä hän ehtii. Mutta polttojen alkaessa Finski oli duunissa, joten hän hommasi paikalle Räkä-Lampelan. Kun Räkän piti lähteä, hän soitti paikalle Runkvistin. Synnytys pitkittyi, Runkvistin piti mennä, ja Runkku soitti paikalle Hommarbyyn. Kun pieni nyytti lopulta syntyi, sen otti maailmaan vastaan Terska-Tervonen. Kun nähtiin Tervosen kanssa ne pienet varpulit, niin kyllä siinä tuli kyyneleet silmiin sekä isälle että doulalle.”



—Onnellinen isä



kuukautinen@hs.fi