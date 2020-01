Kuukausiliite

Maaliskuisena sunnuntai-iltana vuonna 1928 hellahuoneesta kuului kolme kovaa paukahdusta

Keskiviikkona

Matilda L.

Poliisin valokuva asunnosta on julkaistu kirjassa Rikospaikka: Helsinki. Kirjailija Hannu Mäkelä yritti selvittää kirjassaan Elävät ja kuolleet, mitä tapahtui maaliskuussa 1928 osoitteessa Fleminginkatu 4 G 21. Matilda L:n asunto sijaitsi ilmeisesti puutalon pihasiivessä. Talossa asui 80 perhekuntaa, lähinnä puuseppiä ja kirvesmiehiä. Nykyinen asuinkerrostalo valmistui puutalon paikalle vuonna 1965. Sijainti: Fleminginkatu 4:n sisäpiha, 60°11'05.3"N 24°57'09.2" E